Mase, scendono prezzi carburanti

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service scende attestandosi a 1,992 euro al litro, il gasolio a 1,932 euro al litro.

“Bene, la benzina torna sotto i 2 euro al litro e finalmente i prezzi dei carburanti interrompono la loro corsa al rialzo. E’ la prima volta che accade da quando il Governo ha introdotto la pubblicazione del prezzo medio regionale presso i distributori, a dimostrazione comunque del fallimento di quel provvedimento, atteso che da allora, ossia dal 1° agosto, sono oramai passati due mesi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora speriamo che il percorso in discesa prosegua, visto che dal 1° agosto ad oggi, nonostante il calo di questa settimana, un litro di benzina self è comunque rincarato di oltre 9 cent, +4,9%, pari a 4 euro e 68 cent per un pieno di 50 litri, mentre per il gasolio il rialzo è di quasi 19 cent al litro, +10,7%, pari a 9 euro e 30 cent a rifornimento, che su base annua significano oltre 223 euro” conclude Dona.

Tabella prezzi medi settimanali carburanti in modalità self service

Prezzo medio rilevazione del 31/7/2023 (euro/litri) Prezzo medio rilevazione del 2/10/2023 (euro/litri) Aumento % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1,898 1,992 4,9 9,363 4,68 112,36 GASOLIO 1,746 1,932 10,7 18,602 9,30 223,22

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mase (dati arrotondati)

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante da 50 litri al mese a famiglia