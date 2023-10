Festa dei nonni, Garante infanzia, Regione Lazio: «Sono i veri capisaldi della famiglia»

«I nonni sono i veri capisaldi della famiglia e lo scrigno storico della nostra società» lo ha detto Monica Sansoni, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, in occasione delle celebrazioni per la festa dei nonni del 2 ottobre.

In Italia la festa dei nonni è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno, con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. La data del 2 ottobre coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico dei Santi.

«La scelta, come data, del 2 ottobre è emblematica. I nonni, infatti, oltre ad essere le colonne portanti delle famiglie e un rifugio sicuro per tutti noi, grandi e piccoli, sono dei veri e propri angeli custodi. Ci crescono e proteggono fin dalla nostra tenera età e proseguono questo loro “compito” anche quando non ci sono più» ha detto la Garante, aggiungendo: «Il ruolo dei nonni è molto importante anche per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. Le persone più anziane, infatti, portano con loro la storia del nostro Paese e i ricordi, belli e meno belli, che segnano la strada per il futuro».