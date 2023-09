Stangata luce da 764 euro, +2031 euro con gas

Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° ottobre 2023 la bolletta della luce sale del 18,6% nel mercato tutelato.

“Una Caporetto per le famiglie! Un colpo di grazia per chi già fatica a fare la spesa quotidiana e a fronteggiare il carovita. Per questo avevamo chiesto al Governo di ripristinare l’azzeramento degli oneri di sistema per la luce tolti a partire da aprile, e non solo quelli per il gas. Questo avrebbe consentito un risparmio di 88 euro su base annua per una famiglia tipo e di far scendere il rialzo di oggi dal 18,6% al 4,9 per cento. Ora proroghino almeno per un anno la scadenza del mercato tutelato, visto che i rialzi nel libero sono ancora peggiori e che alle casse dello Stato non costa nulla. Altrimenti farebbero l’ennesimo regalo a quelle compagnie energetiche che non hanno nemmeno pagato tutte le tasse sugli extraprofitti” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo in tutela il +18,6% significa spendere 120 euro in più su base annua, 119,88 per la precisione. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, nell’ipotesi di prezzi costanti) sale così a 764 euro, che sommati ai 1267 del gas, determinano una stangata complessiva pari a 2031 euro.

Inoltre, se il prezzo della luce sale del 18,6% rispetto a quello attuale, rispetto ai tempi pre-crisi, ovvero nel confronto con il periodo ottobre – dicembre 2020, il rialzo è astronomico: +47,3%. Rispetto alla spesa complessiva del 2020, pari a 485 euro, ora si pagheranno 279 euro in più, +57 per cento.