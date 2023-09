Regione Lazio, oggi le graduatorie del Programma di Sviluppo Rurale

Saranno pubblicati domani sul BURL le graduatorie di scorrimento del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio legate alle sottomisure 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3 dedicate al miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio.

“Parliamo di 15.622.977 euro che andranno a sostenere 64 Comuni del Lazio in investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Risorse che siamo riusciti a reperire grazie alla rimodulazione del nostro di Programma Sviluppo Rurale, approvata lo scorso luglio dalla Commissione Europea, e dal reperimento di ulteriori risorse regionali, grazie al prezioso lavoro delle nostre strutture amministrative, che ringrazio per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il proprio lavoro al servizio e a beneficio della collettività. Nello specifico, lo scorrimento riguarda la sottomisura 4.3.1.1 con 11.754.955,51 euro destinati alle strade rurali di 41 Comuni nelle 5 province del Lazio; la sottomisura 4.3.1.2 destinata alle strade forestali che vedrà un ulteriore investimento di 1.770.705,52 euro in 7 Comuni del Lazio e, infine, la sottomisura 4.3.1.3 con 2.097.317,65 euro per punti di abbeveraggio in 16 dei nostri Comuni. Risorse che sono sicura potranno esser un prezioso sostegno all’agricoltura della nostra regione e che avranno una virtuosa ricaduta sul miglioramento e sulla accessibilità ai servizi, nel caso delle strade rurali e forestali, e sul benessere animale, nel caso dei fontanili di abbeveraggio del bestiame”.

Lo comunica in una nota l’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.