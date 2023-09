Ucraina, Roma città metropolitana consegna i beni

Dal mese di marzo la Città metropolitana di Roma ha attivato una rete di solidarietà tra i Comuni del territorio, coordinando la raccolta di beni alimentari, medicinali, materiale sanitario, vestiario e coperte nella propria sede di Viale Giorgio Ribotta. Nei giorni del 21 e 28 aprile e del 5 maggio sono stati consegnati, grazie agli uffici di Protezione Civile della Città metropolitana, i beni raccolti alla Basilica Minore di Santa Sofia in via Boccea a Roma.

“Abbiamo svolto un importante ruolo di coordinamento delle attività di raccolta messe in atto dai Comuni, in una staffetta della solidarietà che ci ha visto mettere a disposizione i nostri spazi, la nostra capacità e le nostre risorse al servizio delle comunità, per uno scopo prioritario in risposta all’emergenza della guerra in Ucraina. Stiamo continuando a supportare Prefettura e Istituzioni nelle politiche di accoglienza, e certamente continueremo in ogni modo a lavorare per la pace e il sostegno alla popolazione così duramente provata da questi mesi di guerra. Una guerra che sta tentando di disgregare gli assetti democratici e gli equilibri geopolitici mondiali, ma che nei fatti è, come ogni altra guerra, una catastrofe umanitaria che abbiamo il dovere di evitare, lavorando per la pace, con ogni nostro mezzo a disposizione”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e Tiziana Biolghini, Consigliera delegata della Città metropolitana alle Pari Opportunità, Politica sociale, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione.