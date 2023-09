XV municipio, col calcio in ballo l’assessore chiede rispetto per il territorio

“Un grande in bocca al lupo a Roma e Lazio per la nuova stagione delle coppe europee”. E’ l’augurio di Tommaso Martelli, Assessore allo Sport e al Commercio del Municipio XV di Roma che comprende l’area del Foro Italico e Ponte Milvio, in occasione della ripresa delle partite di calcio nelle coppe europee per le squadre della Capitale.

“Dopo la stagione estiva dei concerti, riparte nell’area del Foro Italico anche quella delle gare di calcio europee che richiamerà decine di migliaia di tifosi praticamente tre volte alla settimana tra coppe e campionato. Se da un lato questo numeroso afflusso è un volano per l’economia locale tanto degli esercenti privati quanto delle postazioni di commercio su area pubblica, dall’altro va affrontato con maggiori strumenti sia per quanto riguarda lo sforzo fatto da Polizia Locale che da Ama, in modo che a scontare le criticità derivanti dalla viabilità congestionata e da un maggiore carico dei rifiuti non siano i residenti. In questo senso – dichiara Martelli – sarebbe auspicabile un coinvolgimento diretto delle società sportive A.S. Roma e S.S. Lazio, come avviene per esempio con gli organizzatori dei concerti, e una maggiore attenzione al nostro territorio da parte del Campidoglio in considerazione dell’importanza strategica dell’area del Foro Italico”.