È morto Gianni Vattimo. Il filosofo, 87 anni, era ricoverato all’ospedale di Rivoli (Torino) in gravi condizioni. A dare la notizia è stato in un post su Facebook, Simone Caminada, assistente e compagno per 14 anni del filosofo. Vattimo era noto per aver sviluppato il concetto di “pensiero debole” come critica della metafisica tradizionale. È stato anche parlamentare europeo.