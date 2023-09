Lazio, in arrivo due pullman di migranti

Il problema migranti che da anni ormai si registra sulle nostre coste forse, dopo tanto sta arrivando a un punto di svolta svolta o comunque non è più la solita notizia che annuncia l’arrivo di queste inappropriate imbarcazioni piene di persone che scappano dai Paesi dell’Africa per arrivare in Italia e quindi in Europa per trovare un posto più sicuro dove poter vivere. L’Italia però non regge più questo costante traffico illecito di esseri umani che speranzoso pensa in qualche modo di salvarsi dalle critiche situazioni in cui si trovano. Ecco però arrivare una stretta da parte del governo che non più attendere i tempi del resto dei Paesi europei. Meloni dichiara quindi «Il governo intende adottare nell’immediato misure straordinarie per far fronte agli sbarchi». E sottolinea: «Missione europea per fermare gli arrivi, anche navale se necessario. Il governo intende adottare nell’immediato misure straordinarie per far fronte agli sbarchi e invita a non recarsi più illegalmente in Italia. Su invito della Meloni anche una visita lampo della presidente della Commissione europea che conferma la sua disponibilità a collaborare con l’Italia, Ursula von der Leyen lo dice in italiano alla fine della conferenza stampa. Intanto i migranti, di cui sono previsti altri arrivi nelle prossime ore, vengono distribuiti anche nel Lazio. Sono infatti partiti oggi da Porto Empedocle, in Sicilia, verso la nostra regione, due pullman carichi di migranti, una parte di quelli che affollano il centro di identificazione della cittadina nell’agrigentino.

Si spera così di “alleggerire” la struttura siciliana, dove al momento sono presenti 330 persone, con altri 450 migranti in arrivo a Lampedusa. Altre persone sono partite col traghetto, verso Reggio Calabria. Secondo i dati del Viminale, aggiornati al 15 settembre, il Lazio è la terza regione in assoluto per numero di persone ospitate tra quelle arrivate da poco sul territorio nazionale. Al momento sono 11.772, ad avere numeri maggiori sono solo la Lombardia, con 17.455 e la Sicilia con 14.788. In tutta Italia i migranti in accoglienza sono, per ora, 141.201, di cui 5.696 negli hotspot, 100.734 nei centri di accoglienza e 34.771 nelle strutture Sai.

Claudia Reale

Redattrice L’agone