Screening oncologici gratuiti nel XV municipio

“Tornano a Roma Nord le giornate per la prevenzione con screening oncologici gratuiti e prenotazioni delle visite mediche per tutti i residenti del Municipio XV. Due i nuovi appuntamenti di settembre, il 23 a Labaro a cura di Asl Roma 1 e sabato 30 a Cassia – Due Ponti a cura di Gruppo MLC – Radiomedical.

Sabato 23 settembre dalle 9 alle 18 a Labaro, Via San Daniele del Friuli, con Asl Roma 1 per Hpv e Pap Test per donne dai 25 ai 64 anni, prenotazione mammografie per donne dai 50 ai 74 anni e screening del colon retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni con fobt da effettuare a domicilio.

Il 30 settembre invece, dalle 9 alle 18 all’interno del Centro Anziani “San Felice Circeo”, Via Prossedi (Traversa Via Due Ponti), con Gruppo MLC – Radiomedical sarà possibile effettuare lo screening ecografico gratuito della tiroide (prenotazione obbligatoria allo 06-33266806 fino a esaurimento posti).

Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che un corretto e puntuale monitoraggio sia la strada migliore per proteggere sé stessi e gli altri da gravi problemi di salute. E’ per questo che con il Presidente Daniele Torquati, accogliamo davvero di nuovo con entusiasmo le iniziative di questo mese e ringraziamo Asl Roma 1 e Gruppo MLC – Radiomedical per questi nuovi appuntamenti nel segno della prevenzione”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV.