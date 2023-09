Al “Di Vittorio” un nuovo progetto di scambio interculturale con la Sassonia

Una scuola che punta decisamente all’internazionalizzazione e riconosce il valore aggiunto di una dimensione interculturale dell’apprendimento: è l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” impegnato anche quest’anno in diversi progetti di scambio e partenariato con scuole situate oltre i confini nazionali. “Mentre proseguono le iniziative e i rapporti di collaborazione con la “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) di Treviri – ha spiegato la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – siamo pronti ad avviare un altro percorso formativo, altrettanto importante, con un Istituto della Sassonia, grazie alla mediazione del Goethe Institut di Roma. Crediamo fortemente nell’efficacia di una didattica e di una formazione interculturale, anche e soprattutto dopo aver constatato il successo del nostro precedente Progetto con gli studenti e i docenti di Treviri”. 158 sedi diffuse in 98 Paesi: questa la rete globale del Goethe, da sempre in prima linea sul “fronte” dell’interculturalità, anche attraverso progetti di cooperazione fra le scuole. L’obiettivo è quello di lavorare per un crescente potenziamento della qualità del dialogo fra la Germania e le altre nazioni, puntando anche e soprattutto sull’aspetto educativo e formativo, e dunque sugli scambi fra Istituti scolastici di diversi Paesi. E’ questa la finalità alla base del Progetto “Lazio 2023” e lo spirito che animerà le giornate del 25 e 26 settembre, quando i docenti dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” Mariagrazia Passerini, Giovanna Albanese e Marianna D’Amico incontreranno e conosceranno i loro colleghi sassoni dapprima nella sede del Goethe Institut di via Savoia a Roma, quindi in quella del “Di Vittorio”.

“Siamo felici di questa ulteriore occasione di apprendimento che si avvarrà dell’interlocuzione e del confronto con studenti e insegnanti di Schneeberg-Schwarzenberg. – ha spiegato la Prof.ssa Mariagrazia Passerini, Docente di Inglese e Referente dei Progetti di Internazionalizzazione dell’Istituto Superiore “G. Di Vittorio – Si tratta di una scuola che presenta molte affinità con la nostra, occupandosi anche della formazione professionale nel settore alberghiero e dell’hospitality. Siamo dunque entusiasti di iniziare un nuovo percorso che si avvarrà dell’inglese come lingua veicolare e favorirà il conseguimento di competenze trasversali indispensabili per promuovere il dialogo interculturale e la maturazione umana e professionale dei nostri allievi. Continueremo a raccontare ogni tappa del nuovo Progetto come abbiamo voluto fare con il precedente che è stato seguito da oltre dieci testate giornalistiche. Siamo infatti persuasi della necessità di superare i confini tradizionali del rapporto docenti/discenti nella prospettiva di un’autentica comunità educante capace di aprirsi al territorio per condividere i percorsi di apprendimento e la crescita culturale dei propri allievi”.