La festa dello sport nel Municipio XIV

Un fine settimana dedicato a sport, salute e benessere. E’ la ricetta della “Festa dello sport” organizzata dal Municipio XIV di Roma Capitale all’interno del Parco del Santa Maria della Pietà.

Numerose le discipline sportive proposte al pubblico, dal 15 al 17 settembre, alla presenza di autorevoli personaggi del mondo dello sport. Il pubblico è stato coinvolto lezioni e dimostrazioni gratuite. Presenti anche associazioni e organizzazioni che hanno illustrato progetti sportivi, sociali e culturali, oltre a uno spettacolo teatrale per bambini.

“Un evento che dal 2016 mancava nel nostro territorio”, ha affermato il Presidente del Municipio XIV di Roma, Marco Della Porta, “e su cui abbiamo deciso di investire perché crediamo nello Sport come strumento di benessere, inclusione e aggregazione sociale. Una nuova iniziativa realizzata nel Parco del Santa Maria della Pietà per valorizzarne sempre più la grande vocazione socioculturale”. Per il Presidente della Commissione Sport del Municipio XIV, Pino Acquafredda si tratta di un “evento fortemente voluto dal Municipio XIV per promuovere l’attività motoria e i valori dello Sport. La Festa si svolgerà all’insegna dell’inclusività, della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole. Tante le discipline praticabili da giovani e meno giovani: dalla ginnastica artistica alla danza moderna, dalle arti marziali al calcio freestyle, dall’hockey al tai chi chuan. L’iniziativa sarà occasione anche per approfondire alcuni temi importanti emersi nel corso dei lavori della Commissione. Così tra un salto ed una corsa, tratteremo di Sport e prevenzione, di medicina dello Sport, delle azioni di contrasto al bullismo e ad ogni forma di discriminazione, dei pericoli connessi al gioco d’azzardo. Un programma fitto di eventi realizzato in collaborazione con Bracelli Club”.

Tra gli ospiti della tre giorni il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, l’ex pentatleta (vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi), Daniele Masala, il presidente dell’ssociazione Allenatori e Preparatori Atletici del Calcio, Sergio Roticiani, il Fiduciario Coni dei Municipi XIII e XIV di Roma, Antonio Ranalli, il due volte campione europeo dei pesi medi, Emanuele Blandamura, e il responsabile nazionale calcio freestyle, Dario Piantadosi. La Festa dello Sport è stata coordinata da Andrea Frateiacci di Bracelli Club.