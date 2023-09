Europei pallavolo, polacchi campioni, azzurri d’argento

Finisce 3-0 per la Polonia, portando l’oro per la quest’ultima e l’argento per l’Italia.

Ieri si è svolta infatti la finale europea di pallavolo maschile al PalaLottomatica di Roma al quale era presente anche Sergio Mattarella, grande tifoso di questo sport.

L’Italia l’ha sentita troppo, ed è entrata in partita a tratti mentre la Polonia non ci è uscita praticamente mai.

L’abbiamo persa anche perché dall’altra parte c’era un certo Wilfredo Leon Venero, pallavolista cubano naturalizzato polacco, schiacciatore della Sir Safety Perugia.

Purtroppo per noi, che speravamo di applaudire i nostri azzurri sul podio, dobbiamo ammettere che la Polonia si è guadagnata questa medaglia, infatti il primo a congratularsi è stato Fefè De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale di volley maschile che è stato uno dei protagonisti in campo nelle tre vittorie consecutive durante gli anni Novanta. Da allora, mai più una sfida per l’oro, fino al faccia a faccia contro la Polonia di stasera, ad appena un anno dal momento in cui ha preso in mano la guida dell’Italia.

Il Capitano Galassi si conferma su livelli altissimi, per qualità e personalità, stavolta però la squadra è girata meno. Diversi i problemi, soprattutto di approccio e di testa. Infatti, è sembrata più una questione di testa e di emotività e la squadra stessa ha ammesso che c’era voglia di strafare e di chiudere in fretta. Tra le due all’Italia è toccato un argento, comunque un ottima posizione che ci rende comunque orgogliosi di una grande squadra alla quale per ora spetterà qualche giorno di riposo e che presto la vedrà impegnata in Brasile per aggiudicarsi l’ingresso per le prossime olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024, ma trattandosi di una squadra che ha già vinto l’oro e che ci ha già resi fieri e orgogliosi in quanto una delle più forti del mondo, siamo certi del loro successo.

Claudia Reale

Redattrice L’agone