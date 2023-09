Il focus nel distretto 3



Nella tarda mattinata di ieri, 14 settembre, all’archivio storico di Bracciano, si è tenuta una conferenza incentrata sui fondi del PNRR nella Asl Roma 4, in particolare con focus sul Distretto 3. Presenti nell’aula dell’archivio la direttrice Cristina Matranga, l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Maselli, il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, i sindaci di Canale Monterano, Manziana, Trevignano e Anguillara Sabazia e molti altri intervenuti. Dopo un brevissimo intervento del sindaco Crocicchi, volto al ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione impiegati, la parola è passata alla dott.ssa Matranga, che ha illustrato il programma e i propositi raggiungibili grazie ai nuovi fondi.

Elemento e obiettivo principale è la creazione di un nuovo modello di offerta sanitaria “che permetta di definire un modello più consono ai bisogni degli utenti di ogni singola realtà distrettuale e di sviluppare le funzioni della committenza”. Proprio per questo, al fine di raggiungere l’obiettivo prefisso, è stato portato avanti uno studio sulla popolazione dal punto di vista demografico, valutando l’indice di natalità e vecchiaia e chiedendo al dipartimento di epidemiologia di stratificare e analizzare il numero e la tipologia di patologie croniche presenti sul territorio. Quattro sono gli ambiti sui quali dover intervenire: diabetologia, cardiologia, radiologia e pneumologia; ovviamente l’idea, anche a seguito di molte e approfondite valutazioni, è quella di lasciare degli spazi aperti anche alle associazioni e soprattutto quella di creare delle case di comunità in cui il cittadino possa trovare tutto quello di cui ha bisogno. La parola è poi passata al dottor Antonio Andreozzi, che ha descritto più nel dettaglio gli interventi di riqualificazione o creazione di case di comunità nei vari comuni del Distretto.

“Siamo una delle Asl che hanno più progetti nell’ambito del PNRR e l’obiettivo è quello di iniziare i lavori al più presto, al fine di dotare il territorio di strutture fruibili già nell’arco di 18 mesi”; queste le parole del dottor Andreozzi, che ha poi analizzato le necessità e le possibilità di ogni singolo comune. Ad Anguillara Sabazia, infatti, verrà creato un vero e proprio ospedale di comunità, con una superficie di oltre 1500 mq e con una prospettiva di inizio lavori collocata intorno al primo trimestre del 2024. Per quel che concerne il comune di Trevignano Romano verrà creata una casa di comunità a partire da interventi su una struttura già esistente, ma attualmente non in uso; la stessa prospettiva di lavoro c’è a Canale Monterano, dove una struttura molto grande e già ristrutturata, verrà trasformata in una casa di comunità. Infine nel comune di Bracciano verrà organizzata una COT (centrale operativa territoriale) sempre partendo da lavori di ristrutturazione su un edificio già esistente; la peculiarità in questi caso è che la sede della COT è totalmente indipendente dalle altre strutture, quindi i lavori partiranno molto molto presto. Al termine della presentazione, l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Maselli, già presente all’inaugurazione dei nuovi spazi dell’Ospedale Padre Pio, ha poi rilasciato una breve intervista a L’Agone, esponendo le sue considerazioni sulla giornata svolta e manifestando il suo entusiasmo e orgoglio per il lavoro portato a termine.

“Intanto è sempre emozionante presenziare, come nel caso di questa mattina, all’inaugurazione del pronto soccorso dell’Ospedale Padre Pio, del nuovo reparto di fisioterapia e dell’ampliamento del reparto di oncologia. Sono momenti emozionanti soprattutto se consideriamo che l’ospedale di Bracciano in passato è stato messo anche in discussione diverse volte e in diverse circostanze; con la giornata di oggi, invece, abbiamo quanto mai affermato la volontà di continuità e potenziamento. Moltissimi sono i progetti del PNRR, quali le casi di comunità, gli ospedali di comunità in alcuni casi, l’integrazione sociosanitaria: tutto questo ci evidenzia come la nostra è una Asl dalle grandi potenzialità, e giornate come questa ci ricordano quanto margine di miglioramento abbiamo ancora davanti a noi”. Parole che incoraggiano, e che danno quella speranza in più in grado di poter ripagare gli sforzi e i sacrifici fatti.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’Agone