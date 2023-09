L’Italia della pallavolo è in finale all’Europeo. Il sestetto di Fefè De Giorgi ha sconfitto la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23). Dopo un primo set giocato punto a punto (fino al 18-18), gli azzurri hanno preso il largo con i transalpini. Sabato ore 21.15 la sfida con la Polonia per il titolo. Alla finale assisterà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come comunicato al presidente del Coni Giovanni Malagò.