Cantina Sociale, anche il Decreto del Presidente della Repubblica conferma il buon operato del Comune di Cerveteri

“Sulla Cantina Sociale avevamo ragione noi. Il Presidente della Repubblica Italiana, con Decreto n. ric. 22611 ha infatti confermato il parere espresso dal Consiglio di Stato circa la legittimità dell’azione politica e urbanistica intrapresa dalla Giunta guidata dall’ex Sindaco Alessio Pascucci e confermata dall’attuale amministrazione di cui sono Sindaco, la quale con Delibera di Consiglio comunale ha concesso il Permesso a costruire in deroga al PRG – Piano Regolatore Generale per la ristrutturazione edilizia senza ampliamento di edificio esistente ad uso cantina vinicola con parziale cambio di destinazione d’uso a commerciale, Ancora una volta dunque, l’operato di questa squadra di Amministratori che viene messo continuamente in dubbio da un’opposizione poco attenta alle procedure amministrative e sempre contraria agli interessi di tutta la cittadinanza, si conferma corretto davanti a tutti gli organi giudiziari interessati.” A dichiararlo, a margine della decisione, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“A seguito della Delibera di Consiglio comunale – spiega il Sindaco – alcuni soggetti privati si erano opposti al rinnovamento della Cantina Sociale per esclusivi motivi personali che, pur comprensibili, se fossero stati accolti avrebbero reso vana la nuova politica aziendale della Cantina Sociale. Un’azione quella portata avanti dall’Amministrazione comunale, che ha portato ad una modernizzazione della Cantina, anche attraverso il cambiamento di destinazione d’uso di una sua parte, attuato invece nel solo ed esclusivo interesse del livello occupazionale della città”.

“Sulle vicende urbanistiche della Cantina Sociale di Cerveteri in questi anni sono state tante le frasi fuori luogo, sinonimo di poca preparazione e poca conoscenza degli atti, che abbiamo ascoltato e letto da parte di alcuni esponenti politici – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il parere appena giuntoci, mette una pietra tombale su questa nota vicenda, dando dunque una risposta definitiva a chi ancora una volta, tentava di ostacolare lo sviluppo della nostra città e tentava di mettere in dubbio la buona azione politica della nostra amministrazione”.

“Ci tengo – conclude il Sindaco – a ringraziare l’Avvocato Valerio Morini e tutta la squadra legale dell’Ente, che ancora una volta ha lavorato affinché le ragioni dell’Ente venissero riconosciute. Allo stesso tempo, il mio plauso è per tutto il personale degli uffici che sin dal primo momento aveva seguito l’iter: la sentenza e il parere del Presidente della Repubblica, confermano il corretto operato dell’Ente e dell’Amministrazione comunale”.