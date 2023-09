“Terre di Cinema”, a Cerveteri proiezioni e ospiti nell’Aula del Granarone

“Una rassegna prestigiosa dedicata al mondo del cinema”, con queste parole il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri presenta “Terre di cinema – dialoghi su Cinema, spettacolo e territorio”, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.

Cinque gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso gratuito e con inizio alle ore 18:00. Esordio venerdì 15 settembre, per poi proseguire sabato 16, martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22 settembre.

“Proiezioni di cortometraggi, dibattiti, racconti, aneddoti da parte di addetti ai lavori e di ospiti di rilievo del mondo del cinema, tra cui registi, produttori e rappresentanti delle produzioni cinematografiche più importanti: “Terre di cinema” ci condurrà in un viaggio affascinante nella magia del cinematografo, sviscerandone tutte le sue sfaccettature e su come si sta evolvendo nel corso degli anni un settore che da sempre rappresenta uno dei fulcri dell’economia e dell’occupazione del nostro paese – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – tra gli ospiti in programma nei primi due giorni, Gianni Russo, produttore del documentario “Ennio”, la regista Meri Dishnica e il regista Thomas Torelli. Una bellissima rassegna, che gode anche del Patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, di cui siamo onorati come città da sempre molto legata al mondo del cinema”.

La rassegna si apre venerdì 15 settembre con un pomeriggio dal titolo “Il Cinema come strumento di promozione del territorio”. Dalle ore 18:00, proiezione del cortometraggio “Bubbles”. Interverranno Gianni Russo, di Piano B Produzioni, la regista Meri Dishnica, Luciano Lucchi, Organizzatore Generale e Vittorio Russo, presidente dell’Associazione Jolly Roger Arts&Craft. A seguire, proiezione di “Love Act”, cortometraggio di Tiziano Giaccone e “60 Secondi”, di Andrea D’Ambrosio, entrambi vincitori dell’Etruria Film Festival 2023.

Il giorno seguente, sabato 16, al centro del dibattito ci sarà come “Lavorare con il cinema”. Ad aprire il pomeriggio, la proiezione del documentario “Il Sentiero della Gioia”. A seguire, tavola rotonda con Thomas Torelli, regista e produttore indipendente, Anna Barra, parrucchiera cinematografica e Rebecca Grace Molino, Assistente alla regia. In chiusura, la proiezione del film di Daniele Vicari “Velocità massima”.

La rassegna tornerà poi martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, sempre alle ore 18:00, sempre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, con nuovi ospiti e nuove proiezioni.