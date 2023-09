L’inviato di Papa Francesco, il cardinale Matteo Maria Zuppi, si recherà in missione in Cina dal 13 al 15 settembre. La visita dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, rappresenta “un’ulteriore tappa della missione voluta dal Pontefice per sostenere iniziative umanitarie e la ricerca di percorsi che possano condurre a una pace giusta”.