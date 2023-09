Libia devastata dall’uragano

Sono oltre 2.300 le vittime delle inondazioni causate dal ciclone sub-tropicale “Daniel” che si è abbattuto in Cirenaica, la regione orientale della Libia. Per la Croce rossa internazionale i morti sarebbero migliaia. La città più colpita è Derna, dove si contano circa seimila dispersi. Il ministro della Sanità del governo sostenuto dal Parlamento di Tobruk, ha spiegato: “La situazione a Derna è catastrofica. I corpi giacciono ancora in molti luoghi. Ci sono famiglie ancora bloccate nelle loro case e moltissime vittime sotto le macerie”.