Sport e solidarietà, il 17 settembre 2023 la “Corsa del centenario” dell’Aeronautica militare

Tra i tanti eventi organizzati dall’Aeronautica Militare nel corso del 2023 per festeggiare i suoi primi 100 anni, il 17 settembre ventinove reparti della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, apriranno le porte agli appassionati del running per la “Corsa del Centenario”; tra questi enti figura anche la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo.

La manifestazione di Viterbo ha ottenuto il patrocinio del Comune di Viterbo, della Provincia di Viterbo, del CONI, Comitato Regionale Lazio, della Croce Rossa Italiana, Comitato di Viterbo.

La prova, organizzata con il supporto dell’”ASD Runnner Team” di Viterbo si svolgerà all’interno del sedime aeroportuale; si tratta di una corsa di dieci chilometri a cui potrà partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con tessera in corso di validità, e i possessori di Runcard. La partenza avverrà alle ore 09.30, in contemporanea presso tutti gli Enti che hanno aderito all’iniziativa; il ritrovo è fissato per le ore 07.30 presso gli impianti sportivi della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare; la manifestazione di Viterbo è inserita nel circuito Corrintuscia 2023. Per informazioni è possibile rivolgersi al 1 ° Lgt. Alessandro Possanza, cell. 338.9902606 oppure al 1° Lgt. Enrico Terzoli, cell. 328.7133529.

Oltre alla corsa il programma della giornata prevede dalle ore 09.15 alle ore 11.15 numerose attività ludico-sportive in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio del CONI che vedranno protagonisti circa 120 bambini coinvolti in diverse discipline sportive gestite da personale responsabile delle varie Federazioni (Calcio, pallavolo e pattinaggio). Inoltre alle ore 11.15 è prevista una staffetta di atletica in pista che vedrà protagonisti 20 atleti “Special Olympics” del Team Lazio.

La quota di partecipazione sarà devoluta all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagnerà per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. L’iniziativa benefica intende raccogliere donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.

Sono già cospicue le donazioni raccolte grazie all’iniziativa benefica, lanciata ufficialmente a dicembre 2022 con la presentazione di tutti gli eventi del Centenario dell’Aeronautica Militare e, in questo ambito, la “Corsa del Centenario” rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto la Forza Armata voglia essere vicina alla collettività attraverso azioni concrete e tangibili.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comandante delle Scuole dell’A.M. e della terza Regione Aerea; il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, assicura la fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea e garantisce, in accordo a quanto previsto nei piani operativi di settore, l’efficienza delle installazioni aeroportuali funzionali all’attività di volo.