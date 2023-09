Canale e Montevirginio, da oggi… tutti a scuola

Riceviamo e pubblichiamo – Oggi per le Superiori e giovedì 14 Settembre per le scuole di Canale e Montevirginio si apre un nuovo anno scolastico: un’occasione per guardare avanti con speranza e determinazione.

Agli studenti, auguriamo un anno ricco di apprendimento per imparare qualcosa di nuovo, per crescere e non solo come studenti, ma anche come persone, avendo fiducia nelle proprie capacità.

Agli insegnanti, al personale scolastico, un invito ad essere sempre motivati perché il vostro lavoro è soprattutto quello di educare, ispirare e motivare: un ruolo fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi.

A tutte le famiglie auguriamo la serenità necessaria per accompagnare, insieme alla Scuola, i figli in un percorso educativo, consci che la libertà consiste anche nel darsi delle regole.

Come Amministrazione Comunale cercheremo sempre di tenere alta la qualità dei servizi e degli edifici scolastici, per avere spazi e offerta migliori destinati all’educazione, investendo in questa direzione. L’ampliamento del servizio pre-scuola anche alla Scuola dell’Infanzia va in questa direzione. Ulteriori acquisti di arredi, i lavori di pavimentazione stradale in piazza De Mattias e Via Omobono, il quadro dei progetti che presenteremo all’Istituto comprensivo, la manutenzione continua testimoniano come rimane ferma la volontà di fare delle nostre scuole un punto di forza del nostro Comune.

I ragazzi delle nostre scuole e dei nostri asili sono il futuro della nostra Comunità e abbiamo il dovere di essere sempre al loro fianco: noi cercheremo di farlo al meglio.

Vogliamo concludere i nostri auguri con una frase della più giovane vincitrice del premio Nobel per la Pace, Malala Yousafzai, attivista e blogger, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione delle donne della città di Mingora, in Pakistan.

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”