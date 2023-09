Ladispoli, viabilità modificata

Da lunedì 11 settembre cambia la viabilità in alcune zone del Cerreto per alleggerire la circolazione sulla Settevene Palo nord dove si è registrato un forte aumento di traffico causato soprattutto dalla presenza degli attraversamenti a raso. Cambia la viabilità anche in prossimità del plesso Ilaria Alpi dove tra Via Atene e Via Helsinki.

Questa la nuova viabilità:

• Via Londra e Via Stoccolma è istituito il senso unico di marcia con direzione dalla Via Settevene Palo Nord a Via Atene

• Via Atene tratto compreso tra Via Stoccolma e Via Helsinki è istituito il senso unico di marcia con direzione da Via Stoccolma per via Helsinki

• Via Helsinki e Via Dublino è istituito il senso unico con direzione Via Atene Via Reykjavik;

• Via Dublino intersezione con Via Reykjavik obbligo di svolta sia a destra che a sinistra: Via Reykjavik tratto da Via Dublino a Via Londra senso unico di marcia con direzione Via Londra.

Divieto di sosta e di fermata con rimozione:

• Su via Reykjavik lato destro, rispetto al senso di marcia Via Settevene Palo – Via Dublino

• su Via Reykjavik lato civico 4 tratto compreso tra via Dublino e la curva verso Via Settevene Palo.