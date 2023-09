Bracciano ricorda Udino Bombieri

Oggi 9 settembre 2023 a Bracciano, mentre nelle strade e nelle piazze la gente era presa dalle sue piccole quotidiane faccende, nell’Aula Consiliare del Municipio in piazza IV Novembre si è ascoltata e rivissuta una pagina di quella storia, autentica e vera, che esattamente 80 anni fa è stata scritta nella nostra cittadina, quando contemporaneamente si scriveva anche la storia della nazione stessa.

In una sala che non riusciva a contenere le tante personalità civili e militari e le rappresentanze di associazioni partigiane e combattentistiche Bracciano ha reso omaggio alla figura di Udino Bombieri.

Un partigiano italiano, nativo di Grezzana, Comune in provincia di Verona, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, che a Bracciano proprio il 9 settembre del 1943, all’indomani della firma dell’armistizio, perse la propria vita.

Ad omaggiare la figura di Udino Bombieri, nell’Aula Consiliare erano presenti il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha sottolineato l’importanza storica dell’evento, Dario Cavinato, presidente della sezione locale dell’ANPI, Massimo Perugini, che danni si spende per la ricostruzione e la divulgazione di tutte le vicende che si sono svolte a Bracciano negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Ma soprattutto erano presenti anche il figlio e il nipote di Udino Bombieri e la rappresentanza della stessa città natale di Bombieri Grezzana. A ripercorrere e spiegare gli eventi di quel 9 settembre le parole di Giorgio Sala, storico e figlio di Mauro Sala, fu proprio lui allora giovane 18 enne a scattare la foto del carroarmato di Udino Bombieri, crivellato e infiammato dai tedeschi, che ne avevano così causato la morte, dopo che lo stesso Udino Bombieri, poco prima da solo era riuscito a bloccare l’avanzata dei panzer tedeschi verso Bracciano.

Dopo le puntuali e sentite rievocazioni storiche dei fatti, il nutrito corteo si è spostato nei punti in cui della città di Bracciano dove sono state delle corone d’alloro di fronte al ceppo commemorativo di Udino Bombieri, installato all’ingresso di Bracciano in via Perugini.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’agone