Alle viste la presentazione del Premio Harmony Award – #StopViolence

A Monte San Savino il 29 settembre va in scena il premio Harmony Award #StopViolence, la presentazione è programmata per giovedì 14 settembre alle 11 nella sala del Consiglio comunale di Monte San Savino. Si tratta di una sorta di anteprima del Premio Internazionale Semplicemente Donna. Con esso, condivide infatti l’intento di sensibilizzare contro la violenza di genere e la violenza in generale, attraverso le testimonianze di ospiti di rilevanza nazionale appartenenti al mondo della cultura, dello sport, del giornalismo e dello spettacolo, e iniziative corali capaci di coinvolgere la popolazione locale.