Regione Lazio, Colleferro, dopo tre anni riapre il centro per l’impiego

Taglio del nastro al Centro per l’Impiego di Colleferro. A tre anni dalla chiusura i locali di via Casilina km 50,200 sono tornati disponibili per i cittadini in una veste nuova, per una fruizione dei servizi per il lavoro più smart e personalizzata.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore della Regione Lazio al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito, Giuseppe Schiboni, il direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro, Paolo Weber, il dirigente Area Decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud”, Francesco Viola, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, con l’assessore al lavoro di Colleferro, Francesco Guadagno.

La riorganizzazione degli spazi del CpI di Colleferro ha visto l’aumento delle postazioni degli operatori e una divisione tematica degli uffici basata sui servizi personalizzati offerti ai cittadini. Nel Centro è già possibile usufruire, da inizio agosto, dei programmi di politica attiva, ricevere consulenza specialistica sui servizi di preselezione rivolti sia alle aziende che alle persone in cerca di occupazione. Un’aula apposita sarà disponibile per i laboratori e per i seminari dedicati all’accompagnamento al lavoro, funzionali alla ricerca della posizione lavorativa desiderata.

«Si tratta di una tappa che ritengo importantissima per dare ai dipendenti del Centro per l’impiego di Colleferro e agli utenti uno spazio adeguato ed in linea con la mission che ai CPI sono affidati anche in un’ottica di prossimità dei servizi pubblici per il lavoro. Il nostro impegno – spiega l’assessore Schiboni – è, sin dai primi giorni dall’insediamento della giunta guidata dal presidente Rocca, migliorare e innalzare la qualità dei servizi rivolti all’utenza per rendere sempre più efficace l’incontro tra domanda e offerta e creare le condizioni migliori per giovani e disoccupati nel processo di inserimento nel mondo del lavoro. La sede di Colleferro risponde a queste esigenze e, grazie all’impegno degli operatori, darà risposte esaustive ad imprese e lavoratori in un bacino importante e vitale per l’economia regionale».

L’allargamento della rete dei Centri per l’Impiego, che vede ora l’aggiunta di Colleferro, poggia le basi, secondo il direttore Paolo Weber, «sulle giovani risorse umane assunte dall’Agenzia Spazio Lavoro e sui fondi del PNRR, che insieme sono i due fattori di sviluppo dei nuovi CpI. L’obiettivo è fornire un servizio efficiente ed omogeneo su tutto il territorio regionale, ritagliato sui bisogni dei cittadini e delle aziende, in linea con gli obiettivi europei e nazionali in materia di occupazione».