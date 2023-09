Nuovo servizio di igiene urbana a Cerveteri

Venerdì 8 settembre alle 10 presso l’Aula Consiliare del Granarone si terrà una conferenza stampa importantissima per la cittadinanza di Cerveteri.

Il Sindaco Elena Gubetti, insieme alla Rieco spa, presenterà nuovo servizio di igiene urbana alla città: a partire da lunedì 18 settembre infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione. In quell’occasione sarà presentato il nuovo calendario e tutti i servizi aggiuntivi previsti dal nuovo appalto.

“A partire dal mese di settembre la nostra città vivrà una fase molto importante – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con l’entrata in servizio della nuova azienda, il miglioramento si è notato immediatamente, a testimonianza di come il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Ambiente sia stato valido, di spessore: la Rieco spa, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per garantire qualità e presenza costante ai cittadini. Oltre alla conferenza stampa di venerdì, siamo pronti ad avviare una capillare campagna di comunicazione: nei prossimi giorni tutti i cittadini riceveranno direttamente nella cassetta postale il materiale informativo e presso i mercati settimanali ci saranno stand curati dalla Ditta di Igiene Urbana che sarà a disposizione per dare spiegazioni e maggiori illustrazioni”.

I primi appuntamenti informativi itineranti saranno nei mercati settimanali e sono già programmati per venerdì 15 settembre al Mercato di Via Mario Pelagalli a Cerveteri, sabato 16 settembre al Mercato di Valcanneto e domenica 17 settembre al mercato di Cerenova