Anguillara, sabato banchetto a piazza del Molo

Riceviamo e pubblichiamo – Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma!

Dopo mesi di battaglia in parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul salario minimo, ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa.

3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano.

Non possono aspettare!

Ti aspettiamo al nostro banchetto.