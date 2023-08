Scuola, alle viste il ritorno a scuola. Ma con duecentomila supplenti

Secondo i sindacati della scuola saranno oltre 200mila, anche se a dirla tutta sono previsti bandi dei nuovi concorsi, attesi sempre per settembre. La scuola dovrebbe cominciare fra l’11 e il 15, a seconda della Regione, considerato che gli esami di riparazione sono previsti fino all’0tto settembre. Quest’anno scolastico comincia anche con le figure del docente tutor e del docente orientatore. Sempre da settembre saranno pienamente operativi circa cinquantamila docenti tutor e orientatori, che aiuteranno gli studenti delle circa settantamila classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado a effettuare scelte consapevoli e costruire un percorso di studi e di lavoro che faccia emergere i talenti di ciascuno. Il tutor avrà anche il compito di favorire il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà.

Le vacanze di Natale in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. L’8 giugno l’ultimo giorno di scuola. Ma in Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta le lezioni si concluderanno il 6 giugno; in Puglia e Toscana il 7 giugno; in Trentino l’11 giugno.