Filter bubble e livelli di stress, come l’esperienza online può condizionare la tua salute mentale

Introduzione

Cari lettori, nell’epoca digitale in cui siamo immersi, l’accesso alla vastità di informazioni online ha cambiato radicalmente il modo in cui impariamo e comunichiamo. Insieme a questa abbondanza informativa, è emerso un fenomeno noto come “filter bubble” o bolla informativa, che può avere un impatto profondo sulla nostra percezione del mondo e di conseguenza, sulla nostra salute mentale. In questa breve riflessione, desidero condividere con voi cos’è la filter bubble, in che modo è correlata ai livelli di stress che viviamo, come può influenzare la nostra salute psicologica e quali potrebbero essere i possibili rimedi.

Cos’è la filter bubble?

Immaginate di essere circondati da un mondo digitale in cui il contenuto che vi viene presentato è su misura per voi. Questo è ciò che la filter bubble rappresenta. Le piattaforme digitali personalizzano ciò che vediamo in base alle nostre interazioni precedenti, creando un ambiente in cui siamo più propensi a visualizzare contenuti che riflettono le nostre convinzioni. Questo, nel tempo, può limitare la varietà di prospettive adottate, creando una sorta di “bolla” informativa intorno a noi.

Implicazioni della filter bubble sulla tua salute mentale

L’isolamento informativo causato dalla filter bubble può avere effetti significativi sulla tua salute mentale: l’esposizione costante a contenuti che confermano le tue convinzioni può portare a una visione distorta della realtà e a una mancanza di stimoli cognitivi e questo può influenzare il tuo modo di affrontare le situazioni. Aumentando la polarizzazione del tuo punto di vista, rischi di strutturare prospettive sempre più radicali con un conseguente rischio di incremento dei livelli di stress nel confronto con l’altro, conseguenti all’assenza di sfumature nella prospettiva di osservazione adottata. Inoltre, quando ti ritrovi circondato da contenuti che confermano le tue paure e le tue ansie, anche la percezione del mondo visto come luogo pericoloso o minaccioso aumenta lo stress vissuto.

Strategie per affrontare gli effetti negativi della filter bubble

Dopo aver compreso le caratteristiche della filter bubble, proviamo a vedere insieme alcune strategie che puoi adottare per contrastarne gli effetti negativi.

1. Essere consapevoli

Prenditi del tempo per riflettere sulla tua esposizione alla filter bubble e sulle tue preferenze informative. Questa consapevolezza può aiutarti a riconoscere quando stai cadendo in schemi di conferma.

2. Esplorare fonti diverse

Sfida te stesso a cercare fonti di informazione che offrono prospettive diverse. La diversità dei punti di vista può contribuire a una visione più completa del mondo.

3. Coltivare il pensiero critico

Sviluppa il tuo pensiero critico per valutare in modo obiettivo le informazioni che incontri online.

4. Apertura al dialogo

Cerca opportunità per dialogare con persone che hanno opinioni diverse dalle tue. Questo può favorire la comprensione reciproca e la gestione delle emozioni negative.

Conclusione

La filter bubble rappresenta una sfida per la nostra salute mentale nell’era digitale. Come psicologo, il mio consiglio è affrontare questa sfida in modo attivo: possiamo navigare consapevolmente attraverso l’abbondanza di informazioni online e allo stesso tempo maturare una visione sempre più equilibrata e realistica del mondo. Combattere la filter bubble può aiutare a migliorare il tuo equilibrio emotivo, a ridurre i livelli di stress e a preservare il benessere della tua salute mentale.

Buona, consapevole e variegata fruizione!

Stefano Albano

