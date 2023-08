Domenica da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane per il grande esodo di Ferragosto. Dopo il sabato “nero”, il traffico in giornata resta sostenuto e con alcune criticità ma in diminuzione. Code di un’ora e 30 minuti sono segnalate al traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix.