Questa mattina, a Castelnuovo di Porto, a seguito di una segnalazione pervenuta in caserma, i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti in un vicino parco, dove un cucciolo di cinghiale era rimasto impigliato in una rete di una porta di calcetto e rischiava di soffocare nel dimenarsi. Uno dei Carabinieri intervenuti, si è immediatamente adoperato per liberare l’animale che si è poi autonomamente allontanato raggiungendo il vicino bosco alla ricerca della madre.