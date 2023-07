Giubileo, da oggi lavori a Ponte dell’Industria e Piazza della Repubblica

Partono oggi i lavori per le prime due grandi opere del Giubileo 2025.

Con il Ponte dell’Industria, nel quadrante sud di Roma e Piazza della Repubblica, nell’area della Stazione Termini, parte il progetto di riqualificazione in vista dell’Anno Santo. Entrambe le opere saranno realizzate da Anas grazie e una convenzione con Roma Capitale, in stretto coordinamento con il Dipartimento Csimu dell’Assessorato ai Lavori pubblici del Campidoglio.

“Luoghi strategici della città si trasformano per aumentare la sicurezza e la vivibilità; – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – a breve partiranno anche altri cantieri, organizzati per creare il minore disagio possibile. Dal 2021, infatti, abbiamo iniziato la modalità dei lavori notturni e anche per le lavorazioni giubilari, dove possibile, seguiremo questo schema”.

Ponte dell’Industria

Chiuso al traffico da ieri, per riaprire definitivamente a settembre 2024 (13 mesi). La mobilità seguirà il precedente schema adottato dopo il rogo del 2021. In particolare, saranno modificati i tempi dei semafori per ridurre al minimo i disagi dovuti alla chiusura. Le principali direttrici interessate dal flusso veicolare saranno: ponte Testaccio, ponte Marconi (recentemente riqualificato dal Dipartimento Csimu), lungotevere Testaccio e il viadotto della Magliana. Il cantiere è finanziato con circa 8 milioni di euro di fondi giubilari.

Da lunedì 24 luglio inizierà la fase di cantierizzazione per la realizzazione della passerella provvisoria dove posizionare i sottoservizi presenti sul ponte, per non interrompere mai le forniture di luce, gas e telecomunicazioni agli abitanti della zona. La passerella verrà smontata alla conclusione definitiva dei lavori sul ponte. Al termine di questo lavoro, si passerà alle lavorazioni sul ponte.

Piazza della Repubblica

A partire da lunedì 24 partirà il primo dei cantieri mobili che interessa la riqualificazione e pedonalizzazione della piazza. Si parte dell’area di fronte al Planetario (via Giuseppe Romita), dove saranno effettuate le prime lavorazioni di risanamento dell’asfalto, che non comporteranno variazioni alla viabilità. La riqualificazione complessiva di Piazza della Repubblica è finanziata con 12 milioni di fondi del Giubileo e terminerà entro l’8 dicembre 2024.