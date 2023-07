Caro-voli, prezzi alle stelle per un passaggio aereo

Il ministero delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato che sulle tariffe degli aerei, insieme a Matteo Salvini interverrà a breve.

“E’ dall’inizio del mese che il ministro annuncia che interverrà a breve. Vogliamo dargli una notizia, dato che evidentemente non se ne è accorto: l’estate è arrivata e le persone stanno già andando in ferie. Insomma le vacanze sono oramai quasi tutte prenotate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I voli sono in testa alle top ten dei rincari delle vacanze, occupando i primi 3 posti dei rialzi congiunturali e i primi due di quelli tendenziali. Inutile chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati” conclude Dona.

L’associazione ricorda che i Voli nazionali che in un solo mese decollano del 17,8%. Medaglia d’argento per i Voli intercontinentali che volano dell’11,9% sul mese precedente. Sul gradino più basso del podio i Voli europei che si alzano in un solo mese del 7,4%.

Per la top 10 annua delle vacanze (tabella n. 2), vincono i Voli nazionali con +28,9% su giugno 2022. Al 2° posto i Voli europei con +26%.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di giugno 2022 – vacanze

N Prodotto Rincari mensile di giugno 1 Voli nazionali 17,8 2 Voli intercontinentali 11,9 3 Voli europei 7,4 4 Trasporto marittimo 6,7 5 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 5,5 6 Alberghi e motel 5,4 7 Pensioni e simili 3,5 8 Noleggio mezzi di trasporto e sharing 3,2 9 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 2,4 10 Pacchetti vacanza nazionali 2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top ten rincari annui di giugno 2022 – vacanze

N Prodotto Rincari annui di giugno 1 Voli nazionali 28,9 2 Voli europei 26 3 Gelati 18,9 4 Pacchetti vacanza nazionali 18,4 5 Bibite analcoliche 17,4 6 Alberghi e motel 15,9 7 Succhi di frutta e verdura 15,8 8 Acque minerali 11,9 9 Parchi di divertimento 9,4 10 Fast food e servizi di ristorazione take away 8,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat