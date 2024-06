A proposito del progetto Gens “Salviamo la Regina”

“Siamo felici di condividere con voi le attività realizzate nella Fattoria Sociale AAIS onlus dedicata al meraviglioso mondo delle api a ridosso della giornata mondiale. L’AAIS ha aderito al progetto Gens “Salviamo la Regina”. Conoscere e salvaguardare il mondo delle api” promosso dal Parco Bracciano-Martignano Ente Parco Regionale Bracciano – Martignano, dall Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e patrocinato dal @Comune di Bracciano, una collaborazione che dimostra come può funzionare un percorso di inclusione

Per la prima volta i nostri ragazzi, Michele e Giorgia, con il supporto degli esperti dell’ISPRA e di Apicoltura Grazioli Stefano, sono andati nelle scuole primarie per insegnare ai bambini un’importantissimo ruolo delle api nel nostro pianeta, come sentinelle dell’ambiente e come esempio di ecosistema sociale. Una volta conclusa questa prima fase di educazione circolare, più di 50 bambini dell’Istituto Comprensivo “Via Crivelli” di Roma e I.C. “Enzo Biagi” di Cesano sono venuti a fare la visita all’apiario didattico nel Centro Polivalente Sabrina AAIS in Fattoria Sociale. Erano presenti oltre ai tecnici dell’ISPRA direttore dell’ente parco di Bracciano e Martignano, il coordinatore dell’educazione ambientale, l’assessore alle politiche sociali e il sindaco del comune di Bracciano.



Il nostro gruppo lavoro di apicoltura formato da 6 ragazzi con disabilità si sono alternati nei laboratori didattici e interattivi, e in apiario, grazie anche al supporto dei tecnici dell’ISPRA che da anni ci forma e ci supporta in questa avventura.

La visita didattica ha visto partecipare, oltre ai bambini e alle maestre, anche le figure istituzionali presenti come esempio di inclusione e di cambiamento.

La giornata si è conclusa con la consegna di attestati e delle matite seminabili e dei cappellini.

E’ per noi importante questa contaminazione che ci permettere di costruire dei reali percorsi di integrazione e partecipazione, con la speranza di accogliere sempre nuove scuole e offrire attività didattiche inclusive, per la salvaguardia della biodiversità e del nostro pianeta.

Ringraziamo di cuore l’ISPRA che ha sempre creduto nell’importanza di riuscire a far comprendere concetti tecnico-scientifici relativi alle api e al loro meraviglioso mondo non solo a persone con disabilità, ma anche ai bambini e ai non addetti ai lavori, coinvolgendo sempre più colleghi.

Inoltre ringraziamo L’agone.it sempre presente a documentare e raccontare le nostre attività”.

Maria Stella Scordo