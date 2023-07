Cinema, il ministro Roccella all’inaugurazione del Fara Film Festival

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, parteciperà all’evento inaugurale della quarta edizione del Fara Film Festival dal titolo “Il cinema incontra le istituzioni”, che si svolgerà giovedì 20 luglio 2023 (ore 19), nel borgo di Fara in Sabina (Palazzo Martini – via della Repubblica), in provincia di Rieti, alla presenza di Pupi Avati.

Il concorso internazionale di cinema, arte e enogastronomia ideato da Riccardo Martini, prodotto da Martini Eventi in collaborazione con Alfiere Productions e diretto da Daniele Urciuolo con Cinzia Sanna, si svilupperà tra proiezioni sotto le stelle in piazza Garibaldi, masterclass, workshop e opere in concorso a Palazzo Martini fino al 23 luglio. E’ previsto un omaggio a Francesco Nuti, recentemente scomparso.

Interverranno: Riccardo Martini, presidente Fara Film Festival; Roberta Cuneo, Presidente Della Provincia Di Rieti; Lorenza Lei, Responsabile Cinema per la Regione Lazio; Manuela Rinaldi, Assessore ai lavori pubblici, alle politiche di ricostruzione, alla viabilità e alle infrastrutture della Regione Lazio; Pasquale Ciacciarelli, Assessore urbanistica, politiche abitative, case popolari, politiche del mare della Regione Lazio; Anna Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare. Modera Mario Benedetto, giornalista de “Il Tempo”.

Nel cartellone della manifestazione, si segnalano “Il figlio più piccolo” in presenza di Pupi Avati e l’attore protagonista Nicola Nocella (20 luglio), l’omaggio a Francesco Nuti, con la proiezione del film “Tutta colpa del paradiso”, dove sarà presente l’attrice protagonista Ornella Muti (21 luglio). Attesi Sergio Rubini per la proiezione del film “I Fratelli De Filippo” (22 luglio) e Asia Argento per il film “Incompresa” (23 luglio). Tra gli ospiti annunciati anche Ilenia Pastorelli, Denise Capezza, Dario Bandiera, Giuseppe Pirozzi, Maurizio Rigatti, Elda Alvigni, Armando Pizzuti, Adamo Dionisi, Chiara Baschetti. Le serate, condotte da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, saranno arricchite di momenti musicali, visione di cortometraggi e spot fuori concorso.

Il Fara Film Festival è realizzato grazie ai partner istituzionali Comune di Fara in Sabina, Provincia di Rieti e Regione Lazio e gli Sponsor Engineering 2K spa, In opera, Cogetras, MOVI.LOG., Car Camper, Farmacia Passo Corese, Kare, Edilcasa immobiliare, Consorzio Sabina DOP, Polimar srl, Sabina for Rome, Vita flex materassi, Casale Del Giglio, G.Edi.S. srl, Caseificio Seggiano e Giovanni Pietro Deroma. Il Festival è gemellato con Catania Film Fest, Milazzo Film Festival, Picentia short film festival, Parliamo di donne di Cantalupo in Sabina, Cineincontriamoci, E io ci sto – Il cinema sotto le stelle, Milano Acting Lab, Mujeres nel Cinema e Fiera Mondiale del Peperoncino – Rieti Cuore Piccante.