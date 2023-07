A proposito di botticelle romane…

È stata approvata ieri dall’Assemblea capitolina la modifica del Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali limitatamente all’articolo 46 che riguarda espressamente i cavalli delle botticelle.

La modifica ha confermato le disposizioni già previste dalle ultime due Ordinanze estive firmate dal Sindaco Gualtieri e prevede il divieto di circolazione delle carrozze dalle ore 11 alle ore 18 nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore con livello di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute” del Ministero della Salute.

“La regolamentazione del servizio, come il divieto di circolazione in alcuni orari e la soglia massima di temperatura, non sono disposizioni sufficienti ad eliminare la sofferenza e i rischi a cui i cavalli delle carrozze sono sottoposti sia per le temperature elevate sia per la modalità di lavoro che svolgono nel traffico cittadino” dichiara Anna Cavalli della sede LAV di Roma.

Riceviamo continuamente segnalazioni da parte di cittadini e turisti che denunciano le condizioni terribili di lavoro dei cavalli, segno che sempre più persone sono sensibili a questa moderna forma di sfruttamento e schiavitù urbana.

Il servizio a trazione ippica è un’usanza barbara inaccettabile e resta il nodo centrale a cui porre rimedio definitivamente attraverso l’approvazione di una legge valida su tutto il territorio nazionale.