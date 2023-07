Taxi, l’unione nazionale consumatori chiede l’intervento del ministro

“Bene che il ministro Salvini abbia aperto un tavolo di confronto al ministero con i tassisti, ma se davvero vuole fare, come ha dichiarato, una riforma complessiva del settore per garantire un servizio migliore, allora dovrebbe convocare anche le associazioni di consumatori, ossia chi rappresenta i clienti dei tassisti, quelli che il taxi non lo trovano o devono aspettarlo per ore, che non riescono a pagare il taxi con il Pos, visto che è sempre fuori uso” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.