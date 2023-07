Il prossimo vertice nato a Vilnius, in Lituania, sarà il più complesso da affrontare dopo quello convocato d’urgenza nel marzo 2022. Tanti i temi delicati da affrontare: dalle bombe a grappolo all’adesione nato di Kiev. Su questo la linea di Biden sembra chiara: ‘’L’ucraina non è pronta, per noi significherebbe guerra aperta con la Russia’’.