FareAmbiente Bracciano Anguillara incontra il comandante provinciale dei carabinieri

Una delegazione delle Guardie Zoofile di FareAmbiente è stata ricevuta al Comando Provinciale dei Carabinieri, accolta dal Comandante, Generale Lorenzo Falferi.

Continua la sinergia collaborativa tra l’Arma dei Carabinieri e FareAmbiente.

Oggi presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, il Responsabile Provinciale di FareAmbiente Andrea Mariani, unitamente ad una delegazione delle Guardie Zoofile di Bracciano Anguillara, ha incontrato il Gen. B. Lorenzo Falferi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Il Gen. Falferi si è complimentato per il lavoro che quotidianamente svolgono le guardie su tutto il territorio ed ha sottolineato il continuo impegno nell’attivare nuove iniziative e collaborazioni. Ringraziamenti sono stati rivolti a tutte le guardie e volontari di FareAmbiente per la preziosa attività che svolgono con passione, in particolare sul territorio della Provincia di Roma, evidenziando la valenza delle guardie di Bracciano Anguillara che svolgono un’attività di controllo sul Lago di Bracciano, grazie alla disponibilità dei Comandi dell’Arma sul territorio.

La delegazione di FareAmbiente, portando i saluti del Presidente Nazionale Vincenzo Pepe consegna una targa ricordo in onore per la gratitudine della sinergia collaborativa.