In spiaggia a Campo di Mare pillole di primo soccorso con Croce Rossa Italiana

Prevenzione, formazione e informazione. Si svolgerà sabato 8 luglio alle ore 17:00 a Campo di Mare, nella spiaggia tra Ocean Surf e Six, l’incontro informativo gratuito sul primo soccorso organizzato dalla Asd Marina di Cerveteri, insieme alla Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri Roberta Mariani e la preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana. Un’occasione per sensibilizzare la popolazione su quanto sia importante conoscere e saper utilizzare le manovre salvavita, più che mai fondamentali con la stagione estiva.

A complimentarsi con gli organizzatori, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Un’iniziativa estremamente importante, che rientra nell’ambito delle attività e di tutti quei piccoli accorgimenti che come amministrazione comunale stiamo portando avanti per garantire a tutti un’estate in sicurezza. La Sup School – Fitness Beach presente a Campo di Mare, è uno dei sette progetti su cui abbiamo lavorato per l’estate della nostra frazione balneare e oltre a tanti appuntamenti dedicati agli sport acquatici, con lezioni ed esibizioni, ha in programma anche numerose iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, per formarla ed informarla. Questa che Roberta organizza insieme a Croce Rossa Italiana è proprio una di quelle iniziative”.

“Saper mettere in atto le manovre di primo soccorso è uno strumento fondamentale – prosegue il Sindaco Gubetti – le cronache più volte ci hanno dimostrato come con davvero pochissimi gesti, possiamo risultare determinanti per salvare la vita di una persona. Per questo, invito la cittadinanza a parteciparvi: sarà occasione per trascorrere qualche ora al mare facendo un’attività utile e formativa”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a rivolgere un ringraziamento a tutti i componenti della Croce Rossa Italiana Santa Severa/Santa Marinella e al loro Presidente Fabio Napolitano, sempre estremamente sensibili e vicini a Cerveteri e in ogni circostanza in cui è necessario il loro supporto. Allo stesso modo, ringrazio la Asd Marina di Cerveteri e Roberta Mariani per aver proposto questo appuntamento davvero utile”.