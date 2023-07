Città metropolitana e il “Viaggio in Sicilia”

Martedì 4 luglio a Villa Altieri una giornata dedicata all’arte, con la presentazione del libro “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di Carlo, all’interno del percorso bibliografico realizzato dalla Biblioteca e Archivio storico di Città metropolitana di Roma Capitale su “luoghi e i miti del viaggio” e l’inaugurazione della mostra di pittura “Noi gli Omiccioli, racconti di storia e colore: immagini e vedute del territorio”, che sarà aperta a Villa Altieri (piano terra – Viale Manzoni 47, Roma) dal 4 luglio all’8 settembre 2023. La mostra è a cura della Fondazione Omiccioli e ripercorre l’attività dei due fratelli, Giovanni e Alfonso, attivi rappresentanti della scuola romana del 900.

“La campagna romana è stata da sempre protagonista di viaggi d’eccezione, e fonte d’ispirazione per i più grandi artisti di tutti i tempi. Il prezioso compito della Biblioteca di Villa Altieri è quello di conservare e riportare alla memoria documenti, opere e immagini di chi ha vissuto il territorio provinciale nei secoli e ne ha riportato traccia. Una per tutte, le opere di Goethe presenti nel patrimonio della Biblioteca, che ripercorrono le fasi del suo soggiorno a Roma e nel territorio provinciale, così come nel sud della penisola, alla fine del settecento. Il viaggio in Italia e l’ispirazione dei paesaggi della nostra terra metropolitana tornano protagonisti anche nelle opere dei fratelli Omiccioli, cui è dedicata la mostra che la nostra sede ospiterà fino a settembre. Conoscere la nostra storia, creare fili conduttori per ripercorrerne i cambiamenti, nelle parole e nelle opere dei più grandi artisti italiani e stranieri, è una via essenziale per legare cultura, turismo, conoscenza e amore per il territorio, restituendo luce a quei paesaggi meravigliosi che ancora oggi affascinano chi li visita. Nostro compito è quello di sostenere in ogni modo, anche e soprattutto tornando protagonisti della vita culturale, il rilancio e la valorizzazione dei nostri luoghi e della nostra storia”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.