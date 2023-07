Vicarello, in visita alle antiche Terme Romane Apollinares

Riceviamo e pubblichiamo – Il 15 luglio, accompagnati dai nostri soci archeologi Giuseppe Cordiano dell’Università di Siena e Gianluigi Carlini visiteremo l’area archeologica delle antiche Terme Romane Apollinares di Vicarello. La visita ha carattere di eccezionalità e consentita in assoluta anteprima alla nostra Associazione grazie alle autorizzazioni dell’Ente Parco di Bracciano e Martignano e della Soprintendenza in quanto il sito, recentemente riqualificato, non è aperto al pubblico. Parteciperà all’evento la stessa Soprintendente. Data l’importanza che riveste l’iniziativa, si auspica la massima partecipazione dei soci e familiari. L’appuntamento per i partecipanti è fissato presso il Piazzale dei Pasqualetti a Bracciano alle 9; si procederà poi in auto per Vicarello.

Prenotazione obbligatoria info@forumclodii.org