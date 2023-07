Garante dei prezzi e aumenti dei voli anomali

Secondo il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, a maggio vi sono stati aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua, per questo ha chiesto alle principali compagnie aeree spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi.

“I rialzi tendenziali di maggio, in effetti, sono stati anomali, e non solo per alcune rotte. In media il trasporto passeggeri è rincarato del 37,9% su maggio 2022, mentre i voli nazionali sono decollati addirittura del 43,9%, più di quelli intercontinentali, fermi a +36,8%, a dimostrazione che la scusa del caro carburante non regge e si tratta di speculazioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il problema è che storicamente i maggiori rialzi si registrano da giugno ad agosto. Per non parlare del fatto che i biglietti per i voli legati alle vacanze sono in parte già venduti. Insomma, la riunione del 20 luglio è a dir poco tardiva persino per la moral suasion. Unica speranza è che l’Antitrust intervenga almeno laddove vi sono abusi di posizione dominante” conclude Dona.

Tabella: rincari annui di maggio 2023

Prodotto Rincari %annui di maggio Trasporto aereo passeggeri 37,9 Voli nazionali 43,9 Voli internazionali 36,8 Voli europei 42,6 Voli intercontinentali 15,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat