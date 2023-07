I grandi successi della musica al Belvedere della Rocca Antica, stasera appuntamento con la Aps Mai Soli Cerveteri

Musica di una volta, brani che hanno segnato un’epoca, un pomeriggio conviviale al Belvedere della Rocca Antica, in attesa del tramonto del sole che regalerà uno scenario incantato che solamente Cerveteri è in grado di offrire. È l’appuntamento organizzato per questa sera, mercoledì 5 luglio alle ore 18:00 dalla APS Mai Soli Cerveteri in collaborazione con la Pro Loco Marina di Cerveteri e il Patrocinio del Comune di Cerveteri.

“Una bella iniziativa aperta a tutta la cittadinanza – ha dichiarato Arianna Mensurati, Consigliera comunale e Delegata alle Politiche per la Terza Età – ringrazio pertanto tutti gli iscritti della APS Mai Soli per aver promosso questo appuntamento, che oltre ad offrire un momento musicale e di piacevole intrattenimento, ci darà occasione di trascorrere qualche ora in una delle location più suggestive del nostro Centro Storico”.

“Un appuntamento fortemente voluto dagli iscritti alla APS ai quali in qualità di Consigliera comunale e Delegata sono felice di aver dato il mio sostegno istituzionale – ha aggiunto la Mensurati – realizzare questa serata in un luogo all’aperto, quale il Belvedere della Rocca Antica, rappresenta anche un invito che la APS rivolge alla cittadinanza, un appello ad iscriversi e a condividere insieme sia momenti di intrattenimento che occasioni di promozione sociale, proprio come indicato nello statuto dell’Associazione. Indipendentemente da quale sia la vostra età, che siate una famiglia o persone sole, gli iscritti vi aspettano per trascorrere una serata insieme e in allegria, con l’auspicio che appuntamenti analoghi possano ripetersi anche nell’arco dell’anno, per rafforzare sempre di più il concetto di comunità e di coesione”.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 al Belvedere della Rocca Antica.