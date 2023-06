Centri estivi a Cerveteri, aperte le domande per i rimborsi alle famiglie

È disponibile sul sito internet del Comune di Cerveteri l’avviso pubblico per l’assegnazione di fondi in favore delle famiglie che hanno sostenuto spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi diurni realizzati per i mesi da giugno a settembre 2023. L’avviso è destinato a quelle famiglie i cui figli abbiano un’età compresa tra i 3 e i 14 anni oppure fino ai 21 anni nel caso di ragazzi con disabilità.

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Cerveteri che presentino, allegato alla domanda di rimborso, copia del documento di riconoscimento, copia della tessera sanitaria, ricevute timbrate e firmate dal centro estivo o dal soggetto che svolge il servizio di educativa territoriale privata. In esse, deve essere indicato il periodo di frequentazione dei servizi richiamati e l’importo speso per la partecipazione agli stessi.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre sabato 30 settembre, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet, o tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it oppure a mano recandosi presso l’Ufficio Protocollo, sito all’interno del Parco della Legnara e aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17.00. In caso di presentazione della domanda tramite Posta Elettronica Certificata, tutta la documentazione deve essere spedita esclusivamente in formato PDF.

“Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie – ha detto Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – invito tutti gli interessati a consultare con attenzione la domanda e a presentarla quanto prima al Protocollo generale. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà a disposizione per ogni richiesta di informazione o chiarimento. Questo legato al rimborso dei Centri Estivi era un impegno che avevo preso anche quest’anno, un’opportunità che avevo garantito avremmo fatto il massimo per mantenerla e che sono felice di poter annunciare oggi alla cittadinanza”.

“Due aspetti importanti che ci tengo a sottolineare – conclude l’Assessore Francesca Badini – è che la possibilità di rimborso è garantita fino ad esaurimento dei fondi disponibili e che, oltre alle rette dei centri, saranno rimborsate anche le spese per le assistenze agli utenti diversamente abili che hanno frequentato i centri estivi”