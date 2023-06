Il successo di “Roma baccalà”

E’ stata un successo la nuova edizione di Roma Baccalà, che ha visto lo scorso fine settimana la partecipazione di appassionati del food e la combinazione tra degustazioni e iniziative culturali.

Nella splendida cornice del quartiere Garbatella, la manifestazione culinaria realizzata in collaborazione con l’VIII Municipio, nel corso degli anni è aumentata in termini di presenze, di incontri e di scambi culturali.

Ad inaugurare “Roma Baccalà”, Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio VIII, ospiti illustri, gli Ambasciatori di Norvegia e del Portogallo, l’Assessore Sabrina Alfonsi delegata dal Sindaco Roberto Gualtieri, rappresentanti del Comune di Messina e della Regione Calabria. In chiusura, l’intervento dell’ antropologo dell’Università La Sapienza, Prof. Russo e di Maya Vassallo Di Florio, Sacerdotessa del Tempio della Grande Dea. Nella serata di chiusura il saluto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna.

“L’incontro del gusto e della tradizione romana che si fonde con l’arte culinaria di questo prodotto cucinato in tutto il mondo – ha dichiarato Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma – è stata l’occasione per avventori ed ospiti di gustare il baccalà nelle versioni delle ricette dal nord europa, al Portogallo fino a quella romana. Un’occasione per fare il giro del mondo attraverso riti e usanze, abbinati a consigli utili anche per mangiare sano con il coinvolgimento degli ospiti in uno showcooking in piazza, portando la propria ricetta di baccalà o stoccafisso”.