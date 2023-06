Prezzi, a proposito dei prodotti dell’ortofrutta

Durante la Commissione di allerta rapida di ieri per il monitoraggio sui prodotti ortofrutticoli è emerso che il rincaro dei prodotti energetici dei mesi scorsi ha avuto ripercussioni su tutta la filiera ortofrutticola e che, a ciò, si sono aggiunti i recenti eventi climatici estremi che hanno impattato negativamente sulla produzione italiana.

“Hanno scoperto l’acqua calda. Inoltre, anche se in alcuni casi l’alluvione in Emilia Romagna ha certo influito sui prezzi, resta il fatto che non tutti i rialzi sono pienamente giustificati, sia per l’entità del loro incremento sia perché altri prodotti ortofrutticoli non hanno subito analoghi aumenti e, anzi, sono talvolta addirittura diminuiti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Mentre le pesche e le nettarine sono rincarate in un solo mese, da aprile a maggio, del 27,7%, albicocche, ciliegie e susine sono salite del 9,2%, un terzo, pomodori del 7,5%, meloni, ananas e kiwi del 7,1%, altri prodotti, come cetrioli, melanzane, zucchine, piselli, peperoni, fagiolini sono invece scesi, sempre in un mese, del 5%, l’insalata del 2,7%, uva, fragole, frutti di bosco costano il 3,4% in meno. Bisogna, quindi, indagare, visto l’andamento dei prezzi così diversificato, se lungo la filiera di alcuni prodotti, decisamente troppo lunga in Italia, c’è chi ha speculato approfittandosi della situazione” conclude Dona.

N Voce Inflazione mensile di maggio 1 Pesche e nettarine 27,7 2 Altra frutta con nocciolo (albicocche, ciliegie, susine) 9,2 3 Pomodori 7,5 4 Altra frutta fresca (meloni, cocomeri, frutta esotica, ananas, mango, avocado, kiwi) 7,1 5 Cavoli 4,4 6 Arance 4,3 7 Patate 3,3 8 Radici, bulbi non amidacei, funghi e altri vegetali 3,1 9 Pere 3 10 Altri vegetali a foglia e stelo 2,5 11 Vegetali surgelati 2,5 12 Altri agrumi 2,3 13 Vegetali freschi o refrigerati diversi da patate e altri tuberi 1,6 14 Mele 1 15 Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati 0,7 16 Altri vegetali trasformati o conservati 0,7 17 Frutta secca e noci 0,5 18 Vegetali secchi 0,5 19 Banane 0,4 20 Insalata -2,7 21 Frutti a bacca (Uva, fragole, frutti di bosco) -3,4 22 Altri vegetali coltivati per frutti (cetrioli, melanzane, zucchine, piselli, peperoni, fagiolini) -5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat