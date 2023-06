Il lavoro è un diritto universale, criticità e opportunità nel nostro territorio

Il 17 giugno, al cinema Palma di Trevignano, si è svolto un incontro pubblico, promosso dal circolo del Lago di Sinistra Italiana, per discutere di lavoro, in un periodo che vede l’acuirsi di tutte le criticità insite in un modello di sviluppo che ripropone ciclicamente ingiustizie e diseguaglianze, disoccupazione, in particolare giovanile, precariato, sfruttamento.

Se è vero che non c’è lavoro se non c’è crescita, è vero anche che occorre passare da un sistema di produzione e consumo insostenibile per il pianeta a un sistema in grado di far crescere economia e qualità della vita, senza distruggere l’ambiente: è la TRANSIZIONE ECOLOGICA, che ha in sé il concetto di “giusta transizione”, perché «non possiamo permettere di giustificare delocalizzazioni, licenziamenti, precariato con la scusa della crisi climatica; né di giustificare con la difesa dei posti di lavoro un rallentamento o una deviazione nella transizione ecologica e climatica».

Dopo una relazione di Mara D’Ercole, della Segreteria di Roma metropolitana di SI, che ha indicato le principali criticità e illustrato alcune proposte e iniziative di SI in Parlamento e nel Lazio, Diego Nunzi, Segretario confederale Civitavecchia Roma Nord Viterbo della CGIL, è entrato nel merito dei problemi del territorio, caratterizzato da un enorme patrimonio di risorse naturalistiche, ambientali, storiche e culturali su cui puntare con progetti di lungo respiro concepiti nel percorso di transizione ecologica. Giovanni, Furgiuele Presidente dell’associazione L’Agone Nuovo, ha poi ricordato alcune criticità ma anche le grandi opportunità su cui puntare, ribadendo l’impegno dell’Agone – che quest’anno celebra il 30 anni di vita – per la formazione, lo sviluppo di relazioni, la costruzione di sinergie.

Fra i vari interventi è stato particolarmente apprezzato quello del Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, che è entrato nel merito di vari aspetti indicando una direzione di marcia ben precisa: valorizzazione delle risorse del territorio, innovazione, raccordo sempre più stretto fra le Istituzioni locali per iniziative di lungo respiro.

Nel chiudere l’incontro, Giuseppe Girardi – della Segreteria di Roma metropolitana di SI e coordinatore del circolo del Lago – ha ribadito l’impegno a proseguire con una serie di incontri (il prossimo a metà Luglio) fra cittadini e forze politiche, indispensabili per ricostituire rapidamente un comune senso di appartenenza intorno a obiettivi e programmi progressisti, per dare una alternativa concreta alla destra anche nel nostro territorio.