“Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD”. Lo scrive su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene – continua D’Amato – ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti”. Ha concluso D’Amato.