Una partita di pallone attori-chirurghi per l’associazione no profit AICPE Onlus

Si terrà oggi a Roma alle 18.30 al Centro Sportivo Flaminio Real la prima partita amichevole di calcio che vedrà sfidarsi la Nazionale Attori e la Nazionale Chirurghi Plastici, al suo esordio assoluto e composta da medici provenienti da tutto il mondo.

In campo scenderanno due squadre di atleti non professionisti che si sfideranno con uno scopo benefico: sostenere l’associazione no profit AICPE Onlus, che dal 2013 porta l’esperienza dei chirurghi plastici Soci di AICPE in alcuni paesi in via di sviluppo dove adulti e bambini vengono curati per malformazioni, esisti di ustioni, traumi, tumori e infezioni.

Scenderanno in campo per la Nazionale Attori Raimondo Todaro, Stefano Masciarelli, Daniele Perrone, Fabio Fulco, Matteo Garrone, Ninetto Davoli, Ludovico Fremont, Francesco Giuffrida e Stefano Oradei, diretti da Giancarlo Oddi.

L’evento sportivo vuole sensibilizzare a donare il 5 per mille in favore di ACIPE Onlus, associazione umanitaria satellite dell’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, che presta la propria opera da oltre dieci anni nei Paesi più poveri.