Torna Bande de femmes 2023

Torna l’atteso appuntamento dell’estate romana, Bande de femmes 2023, banda di donne (e femministe) nel gioco linguistico con Bande dessinée (termine francese per indicare le strisce illustrate dei fumetti) ma soprattutto 4 giorni di dibattiti, arte, libri, idee, per festeggiare i primi 10 anni del festival.

Il 1° luglio, anteprima con la Notte a colori, vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Sul sito di #BDF23 è online la lista degli spazi dove incontrare alcun3 dell3 artist3 per un primo assaggio delle loro opere.

Giovedì 6 luglio, l’apertura ufficiale del festival con autor3 dalla scena internazionale queer fra cui Frances Cannon, Roma De Las Heras e Cocoriot.

Venerdì 7 luglio apre la serata Facciamo rete, un aperitivo di scambio e condivisione tra artist3 e a seguire un focus specifico sulle fanzine A tutte zinNe*, oltre alla presentazione dei nuovi titoli, fra cui spicca la prima edizione italiana di Mia Oberländer, giovane autrice tedesca. Si chiude sabato 8 luglio, con una giornata ricca di incontri e un evento in collaborazione con l’associazione A Sud che intende coinvolgere anche la cittadinanza. Si tratta di “Tavole narranti”: tre fumettiste disegneranno dal vivo, su supporti removibili, immagini esplicative del ciclo dei rifiuti per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico e il quartiere su tematiche eco-femministe, ambientaliste e sull’emergenza climatica.

Anche quest’anno sono previste presentazioni ‘animate’, con traduzione Lis in diretta, traduzioni dalle lingue straniere, live painting con artist3 di varie nazionalità e incontri di vario genere – da Eccentriche, alla scoperta di storie che hanno rotto con le convenzioni, a Dialoghi d’autrici, con la presentazione di un fumetto, passando per Matite fuori dai cardini, per stimolare dibattiti sui femminismi disegnati, fino alle Matite esordienti, per conoscere nuove proposte, Bio/grafiche, un tuffo nell’auto-narrazione a fumetti e Sceno/grafiche, un’immersione in mondi altri, tra arti, immaginari e nuovi linguaggi.